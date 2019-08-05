الغموض يكتنف غارات استهدفت الحي 17 في واحة مرزق – فيديو

تضاربت الأنباء حول ما حدث أمس في مدينة مرزق الواقعة في عمق الصحراء الليبية في اتجاه الجنوب الغربي، حيث تدور اشتباكات مسلحة وغارات خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وفيما تحدثت مواقع إخبارية ووسائل إعلام دولية معادية لقائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر عن غارات شنها سلاح الجو أسفرت عن مقتل 20 شخصا من أقلية التبو وإصابة أكثر من 35 آخرين، ذكرت مصادر تابعة “للجيش الليبي” أن طائرات سلاح الجو استهدفت “عصابات تشادية” في واحة مرزق، وقضت على أكثر من 30 فردا منهم.

وأفاد موقع إخباري محلي بأن غارات سلاح الجو الليبي دكت “أوكار العصابات التشادية” في الحي 17 في مرزق، واستهدفت آليات عسكرية تابعة لهم، وأعلن موقع مقرب من القيادة العامة “للجيش الوطني الليبي” مقتل “حسن موسى التباوي” الذي وصف بأنه زعيم “العصابات التشادية” في مرزق.

#مرزق العصية الان 👌هذا ما تستخدمه العصابات المارقة مع ضرب عشوائي بالشوارع ضد سكان عرب #مرزق العُزل المرابطين في أحيائهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية Posted by ‎رصاصة مرزق‎ on Sunday, August 4, 2019

وتشهد واحة مرزق اشتباكات مسلحة عرقية منذ فترة طويلة بين سكان من أقلية التبو وآخرين من أصول عربية، كما يشارك مسلحون من المعارضة التشادية في هذه الاشتباكات التي استعملت فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات.

ويتحرك مئات من المسلحين المعارضين للرئيس التشادي إدريس ديبي في مناطق من جنوب ليبيا، وكان الجيش التشادي صد في السابق أرتالا لهؤلاء شمال البلاد قدمت من ليبيا، بعد أن قصفتهم طائرات حربية فرنسية.

المصدر: RT