أمن بنغازي يدعو إلى استنفار الجهود لخدمة المواطن

أكد مدير أمن بنغـازي العميد عادل عبد العزيز على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالمدينة واستنفار الجهود الأمنية لتوفير أجواء آمنة للمواطنين

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن عبد العزيز أكد خلال الجمع الذي قام به اليوم الأثنين مع أعضاء قسم شرطة النجدة على ضرورة التواجد الأمني لعناصر الشرطة في المفترقات والميادين والشوارع والقيام بحملات والتشديد على الإجراءات القانونية.

ودعا مدير الأمن إلى استنفار الجهود الأمنية لتوفير المناخ المناسب، بناءً على الخطة الأمنية، لتحقيق أعلى معدلات التأمين اللازمة للمواطن.

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