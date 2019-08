الحاسي يزور مقر مكتب الرقابة الإدارية شحات

المتوسط

قام رئيس هيئة الرقابة الادارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي، اليوم الأثنين، بزيارة ميدانية إلى مقر مكتب الرقابة الإدارية شحات .

واطلع الحاسي خلال الجولة على سير العمل الإداري والفني فيه، وقام بإعطاء بعض الملاحظات والتوجيهات على آلية العمل ومتابعة المواضيع، وأكد على ضرورة قيام المكتب بمتابعة كافة الجهات بالبلدية ومتابعة شكاوي المواطنين .

واستمع رئيس الهيئة لشرح مفصل عن المراحل التي وصل اليها المشروع مكتب الرقابة الإدارية شحات، وطالب رئيس الهيئة بضرورة إنجاز المبني على أكمل وجه ووفق المواصفات المطلوبة .

