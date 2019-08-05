أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الاثنين‎

يواصل الدبنار الليبي المحافظة على ارتفاع قيمته امام العملات الاجنبية في السوق الموازية

وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاثنين 5 – 8 – 2019

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.150 دينار ليبي

1 يورو = 4.600 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 4.970 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.670 دينار تونسي ( بن قردان )

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين فتعتبر مستقرة مع إنخفاض أو إرتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 1.4063 دينار ليبي

اليورو : 1.565 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.7044 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.4372 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.33 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3748 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3829 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.4869 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1462 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2519 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.2 دينار ليبي

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