ناقش وزيـر الـداخلية الـمفوض فـتحي بـاشاغا صـباح الـيوم الاثـنين مـديرية أمـن جـنزور، مع مـدير وأعـضاء مـديرية أمـن جـنزور, وعـميد الـبلدية، الـمشاكل الأمـنية والـخدمية الـتي تـعاني البـلدية.

واسـتمع الـوزير لـشروح وافـية مـن قـبل مـسئولي الـبلدية حـول عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الـبلدية.

