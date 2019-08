وزير صحة المؤقتة يزور مقر وزارة الخارجية بمدينة بنغازي

المتوسط

زار وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، وبرفقته محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، وعميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري بزيارة المقر الجديد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي الذي افتتح يوم السبت الموافق للثالث من أغسطس الجاري .

وأشاد وزير الصحة و محافظ مصرف ليبيا المركزي بهذا الصرح الحضاري الجديد الذي يعتبر خطوة هامة من الخطوات التي تقوم بها الحكومة المؤقتة في سبيل إعادة أحياء مدينة بنغازي وإرجاع الأمن والاستقرار إليها.

واطلع الحاضرون على حجر الاساس للملحق الخاص بمركز وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمؤتمرات وابدى استعداده لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأنشاء مثل هذه المراكز التي من شأنها ان تساهم في عودة الاستقرار لمدينة بنغازي العصية.

