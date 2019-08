بعد إعادة تشكيله.. المجلس التأديبي للمخالفات الادارية يعقد اجتماعاً

المتوسط

عقد المجلس التأديبي للمخالفات الادارية بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة اجتماعاً تشاوريا بعد إعادة تشكيله بموجب قرار وزير الصحة .

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن المجلس يتكون بموجب القرار برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي وبعضوية كلاً مدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات بوزارة الصحة عبدالوهاب بوشوق ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الجادة بوغرسة .

وأشار وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية خلال الاجتماع بأن المجلس التأديبي للمخالفات الادارية والفنية يختص بالتحقيق والمتابعة حول كل القضايا الادارية والفنية المحالة لوزارة الصحة من الجهات الاختصاص بنطاق المكاني .

وطالب المجلس بضرورة تنسيق العمل بين أعضاء المجلس وتحديد مواعيد محددة لانعقاد المجلس لبحث كافة القضايا الادارية العالقة وفقا للقوانين والوائح الادارية المعمول بها .

وشدد الورفلي على ضرورة الإسراع في إنجاز القضايا الهامة وخاصة التي ترتب عليها إيقاف موظفين عن العمل أو إيقاف حسابات جهات عامة.

