الأمم المتحدة الإنمائي يزور مدينة مصراتة.. والسبب

قام مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا جيراردو نوتو اليوم الاثنين بزيارة إلى المجلس البلدي مصراتة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أنه جرى خلال اللقاء بحث برنامج دعم الاستقرار في ليبيا الذي يدار بالشراكة مع وزارة التخطيط بحكومة الوفاق وتشترك في تمويله بعض الدول الأعضاء بما فيهم ليبيا، والاتفاق على جملة من المجالات والمشروعات التي ستقدم للبرنامج لاعتمادها والشروع في تنفيذها بمعية وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني

وأوضحت بلدية مصراتة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار في ليبيا يهدف إلى المساهمة في تنفيذ بعض البرامج في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية ذات الطابع العاجل من صيانات وتوفير بعض الاحتياجات، كذلك المساهمة في التخطيط وتبني برامج على المدى المتوسط والبعيد تسهم في الاستقرار وتطوير العمل البلدي، وتقديم الخدمات للمواطن.

وشارك في اللقاء منسق مشروع دعم الاستقرار بليبيا خالد اللافي ومحمد الأمين من مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومحمد الاطرش، مدير مكتب التخطيط مصراتة

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