الوطنية للنفط تعلن انتهاء أعمال الصيانة بحقل البوري

انطلاقاً من دور المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة عجلة الانتاج النفطي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إنجاز أعمال الصيانة في حقل البوري البحري لإنتاج النفط والتابع لشركة مليتة والذي يقع على بعد 120 كم ،شمال غرب طرابلس وقالت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية إن رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة مصطفى صنع الله قام بزيارة إلى الحقل واجتمع بالعاملين هناك، حيث اطلع على سير العمليات وتفقد أعمال الصيانة التي تمت مؤخراً .

كما تم أنجاز أشغال الصيانة بالمنصتين ثلاثة وأربعة قبل يومين من الوقت المحدد، وقد شمل ذلك إصلاح الصمامات ذات الضغط العالي، وتحديث خطوط الأنابيب، وصيانة الآبار، وتركيب منظومة جديدة لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي.

علما بأن الطاقه الإنتاجية للحقل تبلغ حوالي ثلاثين ألف برميل يومياً.

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