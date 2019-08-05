عقيلة يصل جوهانسبرج حاملاً “مُعاناة ليبيا”    

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفقة رئيس ديوان المجلس، عبد الله المصري، إلى مدينة جوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا، مساء أمس الأحد، للمُشاركة في اجتماعات البرلمانات الأفريقية.

وسيُشارك عقيلة خلال هذه الزيارة في اجتماعات رؤساء البرلمانات الإفريقية، بينما سيُشارك المصري في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رؤساء البرلمانات سيُناقشون خلال هذه الاجتماعات جملة من أبرز قضايا القارة الأفريقية، من بينها أزمة اللاجئين والعائدين والنازحين وإنهاء الحروب.

وأشار بليحق إلى أن رئيس مجلس النواب سيُسلط الضوء خلال مشاركته في أعمال المؤتمر على ما تعانيه ليبيا في كافة المستويات أمنيا واجتماعيا واقتصاديا جراء ظاهرة الهجرة غير القانونية.

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