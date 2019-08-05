باشاغا يبحث أوضاع المهاجرين

أجـتمع وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا الـيوم الاثـنين مـع رئـيس جـهاز مـكافحة الـهجرة غـير الـشرعية العقيد مبروك عبد الحفيظ ومـدير وأعـضاء فـرع جـنزور.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مـناقشة عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم جـهاز مـكافحة الـهجرة غـير الـشرعية.

وقـام باشاغا بـزيارة إلـى مـركز إيـواء الـمهاجرين بـجنزور للـوقوف عـلى الـوضع الإنـساني داخـل الـمركز.

كما قـام بـاشاغا بـزيارة إلـى مـديرية أمـن جـنزور واستمع إلى الـمشاكل الأمـنية والـخدمية الـتي تـعاني بـلدية جـنزور كما أسـتمع لـشروح وافـية حـول عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الـبلدية.

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