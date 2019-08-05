الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية إلى التوقف عن استهداف المناطق السكنية

جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته الأطراف المتحاربة في ليبيا بالتوقف عن استهداف المناطق السكنية، وهو الأمر الذي قد يصل إلى جرائم حرب.

وبحسب وكالة آكي أكد الاتحاد الأوروبي في بيان حول الغارة الجوية والتي تسببت بقتل مدنيين، أن هذه المنطقة تدفع “ثمناً باهظاً لعدم قدرة الأطراف المتحاربة على انهاء الأزمة”.

وذكر البيان بموقف سابق للمثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، طالبت فيه بتقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الدولي الإنساني إلى العدالة من أجل محاسبتهم.

ويتوقع الأوروبيون، كما جاء في البيان، من جميع الليبيين دعم محاولات المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة لإعادة اطلاق المفاوضات السياسية وتنفيذ الهدنة المقترحة بمناسبة عيد الأضحى.

من جانبه أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب أن القوات المسلحة قامت باستهداف العناصر التشادية في مدينة مرزق.

وقال المحجوب في تصريحات إعلامية إن العناصر التشادية التي استهدفها الجيش كانت قد اعتدت على أهالي مرزق وهاجت المدينة وحالوا تهجير أهلها كي يستولوا عليها.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القوات الجوية استهدفت عناصر المعارضة التشادية حول مدينة مرزق مشيرا إلى أن الضربات كانت دقيقة ومركزة.

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