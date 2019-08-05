مناطق شمال البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة

طرابلس-العنوان

تشهد أغلب مناطق شمال البلاد اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية ستبقى درجة الحرارة مرتفعة على الدواخل والوسط والجنوب.

في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية، تظهر بها سحب متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل.

أما الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرار القصوى بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتصل إلى 39 درجة مئوية على جالو.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية.

أما في الكفرة والسرير وتازربو السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42 درجة مئوية.

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