عودة سفينة الإنقاذ آلان كردي إلى سواحل ليبيا للبحث عن مهاجرين عالقين

أكدت منظمة “سي آي” الألمانية لأعمال الإغاثة أمس الأحد، عودة سفينة الإنقاذ “آلان كردي” إلى ليبيا للبحث عن مهاجرين عالقين، وذلك بعد أن تم السماح لأربعين شخصا أنقذتهم السفينة بالنزول إلى مالطا.

وقال المتحدث باسم المنظمة جوردن إيسلر في تصريحات صحفية إن العودة إلى منطقة البحث والإنقاذ تعتبر واجبا إنسانيا، وأضاف أنه نظرا لعدم قيام سفينة إنقاذ أخرى بدوريات في الساحل الليبي فإن آلان كردي ستضطر إلى المغادرة على الفور، مشيرا إلى أنه لا يمكن للأشخاص الذين يستقلون القوارب المطاطية ليلا الانتظار حتى ينهي السياسيون عطلتهم الصيفية ليجدوا حلولا لمشكلتهم.

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