الاتحاد الأوروبي يطالب أطراف الاشتباكات بالتوقف عن استهداف المناطق السكنية

المتوسط

طالب الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة في ليبيا بالتوقف عن استهداف المناطق السكنية، وهو الأمر الذي قد يصل إلى جرائم حرب.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم حول الغارة الجوية التي طالت منطقة مزرق (جنوب غربي ليبيا) والتي تسببت بقتل مدنيين، إلى هذه المنطقة تدفع “ثمناً باهظاً لعدم قدرة الأطراف المتحاربة على انهاء الأزمة”، حسب نص البيان. وذكر البيان بموقف سابق للمثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، طالبت فيه بتقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الدولي الإنساني إلى العدالة من أجل محاسبتهم. ويتوقع الأوروبيون، كما جاء في البيان، من جميع الليبيين دعم محاولات المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة لإعادة اطلاق المفاوضات السياسية وتنفيذ الهدنة المقترحة بمناسبة عيد الأضحى.

