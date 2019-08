اصدرت الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية قرارها رقم 19 لسنة 2019م بشان استحداث مكتب للزكاة داخل بلدية اجخرة وتكليففتحي عبدلله محمد المصراتي رئيسا له .

وعلى هذا الصدد اجتمع المصراتي رئيس الصندوق يونس سليمان اصهيبة عضو بمجلس ادارة الصندوق مع احمد موسى حماد رئيس المجلس التسييري اجخرة واكدوا خلال الاجتماع على جاهزيتهم التامة للعمل وانهم قامو بفتح حسابات للصندوق بمصرف الوحدة اجخرة وان كل ماينقصهم هو مقر لهم.

و اثنى رئيس المجلس على مجهودات السادة اعضاء مجلس ادارة الصندوق وما سيقدمة الصندوق للمدينةبالمستقبل .

كما قام ا رئيس المجلس بتخصيص مكتب متكامل لصندوق الزكاة وبشكل مؤقت الى حين تخصيص مبنى لهم .

وفي نهاية الاجتماع اكد حماد رئيس المجلس التسييري انه ستقام احتفالية بهذه المناسبة في الايام القليلة القادمة يتم خلالها تسليم المكتب ومباشرة العمل به .

The post استحداث مكتب للزكاة ببلدية اجخرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية