وصول نحو 1200 سلة غذائية إلى الكفرة

أعلنت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، الإثنين، وصول نحو 1200 سلة غذائية إلى مقر فرع الجمعية ببلدية الكفرة.

وأوضحت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن شحنة المساعدات الغذائية التي وصلت فرع الجمعية بالكفرة مقدمة من برنامح الغذاء العالمي (WFP)

ونوهت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر بأن هذه المساعدات سيتم توزيعها على مستحقيها من الأسر المسجلة لدى فرع الجمعية في بلدية الكفرة.

