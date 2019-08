المتوسط

أعلن مطار معيتيقة أن شركة طيران البراق قامت اليوم الاثنين، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي في نقل سيولة مالية للجنوب تتجه لمدينة غات ومن ثم لأوباري في الرحلة الاولى

وأوضحت صفحة المطار على فيسبوك، أن الطائرة الثانية ستتوجه لمدينة الكفرة لنقل السيولة المالية وذلك تحت متابعة الاجهزة الامنية والرقابية ومكتب الامن والسلامة بالمطار

