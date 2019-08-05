أزمة “طرح الأحمال” تتمدد دون حلول مُرتقبة  

تقرير 218

كثرت التعديات على محطات التحويل الكهربائية كساعات طرح الأحمال التي وصلت في بعض المدن والمناطق إلى أكثر من ثلاثين ساعة متواصلة.

أزمة انقطاع التيار الكهربائي تحولت إلى روتين يومي تعيشه جل المدن الليبية رغم بصيص الأمل الضئيل الذي تعطيه الشركة العامة لمستخدميها بأن التغذية الكهربائية لمحطات التحويل في بعض المناطق تعود تدريجيا إلى العمل، الأمر الذي قد ينتج عنه عودة التيار الكهربائي أو أقلها تقليل ساعات طرح الأحمال.

وبالعودة الى التعديات التي تحصل على المحطات الكهربائية فقد أعلنت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك دخول مجموعات وصفتها بالخارجة عن القانون إلى محطات تحويل شرق طرابلس وكعام والخمس وقامت بإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، الأمر الذي تسبب في انخفاض التردد وخروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة، وتهديد استقرار الشبكة الكهربائية.

كما ذكرت أن مجموعة مسلحة أخرى دخلت إلى محطة تحويل بوكماش حيث نتج عنه تعطيل وصول التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية وانقطاع الكهرباء عن الزاوية والحرشة والجميل والعجيلات وجنوب صرمان.

تعديات مستمرة على المحطات وعدم استجابة بعض المدن والمناطق لعملية طرح الأحمال في مسلسل تكررت مشاهده ولم يجد نهاية له، وجعلت المواطن يعيش في ساعات طويلة لا يرى فيها الكهرباء إلا سويعات قليلة.

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