وزير التعليم بالوفاق يناقش ترتيبات امتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط

ناقش وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق “عثمان عبد الجليل” اليوم الإثنين، مع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات الخطة العامة لكيفية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2018-2019 والترتيبات المتخذة بالخصوص.

وتطرق المجتمعون إلى مناقشة الخطة الأمنية لتأمين مقار اللجان الامتحانية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب الممتحنين، وبحث أوجه التنسيق مع اللجان النوعية المكلفة بالإشراف العام والمباشر على عملية التحضير للامتحانات ومتابعة كافة الاجراءات ذات العلاقة، ووضع تصور عام لحماية المواقع التي ستجرى بها الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالبلديات وتحديد الطرق والمسارات التي تؤدي الى مواقع الامتحانات.

