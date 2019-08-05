شركة الاتصالات: عودة الاتصالات لوضعها الطبيعي بعد معالجة مواطن الخلل

أكدت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة عودة خدمات الاتصالات لوضعها الطبيعي بعد رصد أسباب ومناطق الخلل، وقال مكتب الإعلام بالشركة العامة للاتصالات إن الأسباب التي أدت لانقطاع الاتصالات في شرق البلاد تمثلت في خروج محطة كهرباء الخمس عن الخدمة، وقطع كابل الألياف البصرية الرابط بين إجدابيا والمقرون إثر أعمال صيانة كانت تقوم بها شركة الكهرباء دون التنسيق مع شركة الاتصالات والمعلوماتية.

وأضاف مكتب الإعلام بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية أنه ومع عودة محطة الخمس إلى العمل فقد عادت الاتصالات ولكنها كانت دون الكفاءة المطلوبة، فيما عادت بشكلها الطبيعي عند قيام الفرق الفنية التابعة للشركة بمعالجة انقطاع خط الفايبر الرابط بين إجدابيا والمقرون.

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