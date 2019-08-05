داخلية الوفاق تدعو لنبذ العنف وإحكام صوت العقل
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داخلية الوفاق تدعو لنبذ العنف وإحكام صوت العقل
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ها هااااا
تحطي و طاحت عليك الحيوط يا زمزامة
من وين جاتك تحكيم صوت العقل هادي!!!؟؟؟
مش في أبريل العام الجاي بتحتفل بالنصر المؤزر في الرجمة
ولا لقيتها الحكاية قربت!!!
صدق اللي قال…حنقة الكلب خير أحرف من قتلته!
ها هااااا
تحطي و طاحت عليك الحيوط يا زمزامة
من وين جاتك تحكيم صوت العقل هادي!!!؟؟؟
مش في أبريل العام الجاي بتحتفل بالنصر المؤزر في الرجمة
ولا لقيتها الحكاية قربت!!!
صدق اللي قال…حنقة الكلب أحرف من قتلته!
الشيطان يعظ مجرم مثل باشاغا متورط فى مجازر ارهابية عدة اخرها مجزرة مستشفى غريان .كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .والمثل يقول صحيح اللى اختشوا ماتوا .ومن عندى اقول اتفوا عليك اخوانى مصراطى لوطى
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