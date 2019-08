المريمي: القضاء على الإرهاب قبل أي حوار سياسي

قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس البرلمان ، إن الحرب في طرابلس من شأنها القضاء على الإرهاب قبل أي حوار سياسي.

وأضاف المريمي، الأحد، “أن الأطراف التي صنفت إرهابية لا يمكن الحوار معها، ولا يمكن العودة إلى المسار السابق، وأن الحوار يستثني منه من تلطخت أيديهم بالدماء، وتورطوا في أعمال قتل وعنف وتمويل إرهاب، ومن صنفوا ضمن قوائم الإرهاب، أو المطلوبين للعدالة”.

ويرى المريمي أنه مع توقف المسار الذي كانت تقوده البعثة الأممية قبل بدء عملية “تحرير طرابلس”، واستحالة العودة إليه بنفس الشكل، إلا أنه لا مفر عن الحوار بين الليبيين، وأنهم في جميع الأحوال سيجلسون على الطاولة بالشروط التي تتطلب لذلك.

وشدد على أن دور البعثة لا يقتصر على رعاية الحوار السياسي في ليبيا، وأنها تقوم بالكثير من المهام، منها الدعم الإنساني والمساعدات، وصيانة المرافق العامة، وخدمات أخرى تتصل بالداخل الليبي، وأن عملها مستمر على جميع النواحي.

