برلماني: البعثة الأممية فشلت في إجراء حوار بين  الأطراف الليبية

قال عضو البرلمان الليبي علي الصول، إن البعثة غير قادرة على جمع الأطراف الليبية مرة أخرى على طاولة واحدة خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على الأرض.

وأضاف الصول ، أنه في حال حسم المعركة في طرابلس، ستكون الخطوة القادمة هي المصالحة الوطنية، وأن لا مجال في ذلك الوقت عن مؤتمر وطني جامع.

ويرى الصول، أنه حال حسم المعركة لن يكون هناك حاجة لعقد المؤتمر الوطني الجامع، وأن مهمة البعثة الأممية تكون رعاية المصالحة الاجتماعية، التي تشترك فيها الأطراف الليبي، دون الأفراد الذين تورطوا في دعم الإرهاب والقتال.

وشدد على أن الجميع يرحب بالمصالحة الوطنية، وأن البعثة تأكدت من وجود عناصر إرهابية في العاصمة طرابلس، وهو ما انعكس على خطابها، وكذلك فيما يتعين بتغير الموقف الدول.

