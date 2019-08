النائب العام المصري يحيل 11 متهما إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح “داعش ليبيا”

أحال النائب العام المصري 11 متهماً إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح تنظيم داعش (الإرهابي) في ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وأعلن النائب العام المصري إحالة 11 متهما، بينهم 4 ليبيين، إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح تنظيم داعش بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الاثنين أن “النائب العام المستشار نبيل أحمد صادر أحال 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها”.

