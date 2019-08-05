النائب العام المصري يعلن عن قضية لخلية من داعش تضم ليبيين

القاهرة 05 أغسطس 2018 (وال) – أعلن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق إحالة 11 متهما بينهم 4 ليبيين إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح تنظيم داعش بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين والمقيمين بها .

وأحال النائب العام المصري المتهمين اليوم الإثنين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية .

وشملت التهم الموجة إلى الإرهابيين الموقفين اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وكشفت التحقيقات عن تخابر المتهم “محمد رجب عبدالواحد حسن” ، مصري الجنسية، مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع وهم المتهمون الليبيون “عماد أحمد عبدالسلام الورفلی” و”مفتاح أحمد عبدالسلام الورفلى” و”عياد أحمد عبدالسلام الورفلي”، و”مروان الغريب” لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بليبيا. (وال – القاهرة) ع ع

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