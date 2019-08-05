تخريج دفعة جديدة من منتسبي الشرطة بمديرية أمن الساحل

توكرة-العنوان

أقامت مديرية أمن الساحل التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أمس الأحد، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي الشرطة التابعين للمديرية.

وأوضح رئيس وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الساحل ملازم أول أمهيدي الحاسي أن عدد منتسبي الدفعة الذين اتموا دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر في معسكر الكتيبة 132 بمنطقة طلميثة ببلدية الساحل بلغ 625 عسكري.

وشهد حفل الافتتاح حضورا كبيرا من ضباط القوات المسلحة بالإضافة إلى حضور النائب عن دائرة الساحل خليفة الدغاري وعميد بلدية الساحل يونس عبدالشفيع ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية ومدراء الأمن ومدراء الإدارات بالوزارة وعدد من حكماء بلدية الساحل وأولياء أمور الخريجين.

وتم في ختام الحفل تكريم عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية بالإضافة إلى منح شهادات اتمام الدورة للعسكريين ليعلنوا بعدها قسمهم اليمين على أن يكونوا جندا لهذا الوطن.

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