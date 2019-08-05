تخريج الدفعة التاسعة من منتسبي القوات المسلحة ببنغازي

بنغازي 05 أغسطس 2019 (وال) – أقيم صباح اليوم الإثنين حفل تخريج الدفعة التاسعة من مراكز التدريب العسكري الأساسي لمنتسبي القوات المسلحة العربية الليبية بمقر ثانوية ضباط الصف بمدينة بنغازي.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أن عدد الخريجين الجدد بلغ 1500 جندي، وقد تلقوا تدريباتهم بمراكز تدريب طبرق والبيضاء والمرج والأبيار وسلوق وبراك الشاطئ وسبها.

وأضاف المسماري، أن الخريجين جرى توزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد، مشيرًا إلى أن بتخريج هذه الدفعة فإن عدد الجنود الجدد تجاوز الـ 25 ألف جندي، إضافة لدفعات من الضباط وضباط الصف الجدد.

ولفت المسماري، إلى أن هذه “المجهودات الجبارة” تأتي في إطار ضخ دماء جديدة إلى المؤسسة العسكرية وإعادة بناء وتفعيل القوات المسلحة العربية الليبية . (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال