أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أنه ” تم القضاء على الإرهابي علي الزندلي التابع لتنظيم القاعدة المشارك في الهجوم على الهلال النفطي “.
وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، أنه ” تم تدمير عدة طائرات وآليات مسيرة في مطار النموة”.
وأكمل المسماري، أن ” مطار النموة يستخدم لإطلاق طائرات مسيرة جنوب مصراتة وجرى تدمير طائرات به”.
وأوضح المسماري، أن القوات الجوية قامت بعمليات استطلاع من أبولجيم حتى تونس”.
وأضاف المسماري، أنه ” تم نقل اغلب حجاج القيادة العامة للجيش للأراضي المقدسة”.
The post المسماري: القضاء على الإرهابي ” الزندلي” التابع لتنظيم القاعدة appeared first on صحيفة المتوسط.
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