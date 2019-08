المسماري: القضاء على الإرهابي ” الزندلي” التابع لتنظيم القاعدة

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أنه ” تم القضاء على الإرهابي علي الزندلي التابع لتنظيم القاعدة المشارك في الهجوم على الهلال النفطي “.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، أنه ” تم تدمير عدة طائرات وآليات مسيرة في مطار النموة”.

وأكمل المسماري، أن ” مطار النموة يستخدم لإطلاق طائرات مسيرة جنوب مصراتة وجرى تدمير طائرات به”.

وأوضح المسماري، أن القوات الجوية قامت بعمليات استطلاع من أبولجيم حتى تونس”.

وأضاف المسماري، أنه ” تم نقل اغلب حجاج القيادة العامة للجيش للأراضي المقدسة”.

