صحة المؤقتة تشرع في تقييم الأوضاع ببلديات الواحات

باشرت اليوم الاثنين اللجنة المشكلة بموجب تكليف وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب في تقييم الأوضاع الصحية ببلديات الواحات (اوجلة جالو اجخرة ) وما جاورها وتحديد الاحتياجات الفعلية.

وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن اللجنة تهدف لحلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالية وذلك في إطار التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحة أغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية.

واطلع مدير ادارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات اسماعيل العيضة خلال الزيارة على سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلدية جالو وما جاورها وتفق المركز الصحي العرق واطلع على عمل الأقسام والتجهيزات التي قامت الإدارة بتوفيرها ضمن خطة الرعاية الصحية الأولية بالمدينة كما قام بمتابعة عمل أقسام (الصيدليه والجراحة والباطنة والأسنان والعيون والاطفال والأنف والأذن والحنجرة والمختبر والتطعيمات وتصوير الأشعة وإيواء المؤقت الخاص بالرجال والإيواء الخاص بالنساء وقسمي الاستعلامات والإشراف والإدارة ) كما تم خلال الزيارة مناقشة جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات للمركز وكافة المواضيع التي تخص إدارة الخدمات الصحية جالو وماجاورها .

وأكد العيضه بأن اللجنة ستقوم بالاطلاع على خدمات مركز الاسعاف والطواري بجالو ومستشفى شهداء الكوز القروي ببلدة اجخرة إلى جانب الاطلاع على سير عمل فرع جهاز الإسعاف والطوارئ اوجله لبحث القضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية وتقييم الأداء الوظيفي للعاملين بأقسام الإيواء وغرف العناية وأقسام الاسعاف والطوارئ وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2019 .

واضاف العيضه ان جولته التفقدية تشمل عدداً من الأقسام بكافة المرافق الصحية والمتمثلة في مخازن الأدوية وخدمات الإعاشة والتغذية والنظافة وتفقد اجراءات مكافحة العدوي والسلامة المهنية وذلك ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات ومدي توفر الاشتراطات الصحية والقانونية بهدف تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة .

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