أكد المتحدث باسم الجيش للواء أحمد المسماري، أن “حسنموسى هو من قاد الهجوم على مرزق للتشويش على تقدمات الجيش في طرابلس”.

ونفى المسماري ، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، تورط الجيش في استهداف مدنيين خلال القصف الجوي ضد أهداف المعارضة التشادية بمرزق.

The post الجيش: حسن موسى قاد هجوم على مرزق لتشويش على معركة” تحرير طرابلس” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية