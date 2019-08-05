تعرف على ضوابط بيع 500 دولار بالسعر الرسمي للمواطنين

أعلنت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي الضوابط والتعليمات المتعلقة ببيع (500 دولار) بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر الليبية.

وقال مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل في منشور موجه للمدراء العامين للمصارف أن مصرف ليبيا المركزي أصدر تعليمات بالشروع في بيع 500 دولار بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن مخصصات أرباب الأسر وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجاري مع مراعاة أن يقوم رب الأسرة عند تقديم طلب الحصول على المخصصات أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني موضحة أنه بالنسبة لأرباب الأسر الراغبين في الانتقال من مصر لاخر لتنفيذ مخصصاتهم ستصدر بشأنهم ضوابط.

ودعا الطويل إلى مراعاة التعليمات الصادرة بموجب منشور رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 15 يناير 2018 بشأن التعديلات الخاصة بالعمولات والأسقف المطبقة على استعمال البطاقات المصرفية والحوالات السريعة بمختلف أنواعها الصادر في إطار الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لأرباب الأسر الليبية وكذلك وكذلك منشور الإدارة رقم 2019/1 الصادر بتاريخ 16 يناير 2019 بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقا لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء.

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