النائب العام المصري يوقف 11 متهما بالإرهاب بينهم ليبيون

أحال النائب العام المصري 11 متهما، بينهم 4 ليبيين، إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي، بتهم ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصريّة اليوم الاثنين إن “النائب العام المستشار نبيل أحمد صادر أحال 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها”.

وأضافت الوكالة أن الجرائم شملت “اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين”.

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