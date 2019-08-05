انقطاع الكهرباء بعدد من مناطق طرابلس الأربعاء المقبل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق طرابلس، بعد غد الأربعاء، الموافق 2019/8/7 اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وأكدت الشركة أن المناطق التي تشهد انقطاع التيار هي: أمهات الدواجن وغوط الرمان وتاجوراء الكاسح وإسكان تاجوراء، وفق بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت الشركة أن انقطاع التيار يأتي بسبب إجراء أعمال الصيانة وغسيل آلي لمحطة الشرق جهد 30/220 ك.ف للشبكة الهوائية.

يذكر أن مدنًا كثيرة تعاني من أزمة انقطاع الكهرباء، ويتهم البعض شركة الكهرباء بعدم تنفيذ برنامج طرح الأحمال بعدالة، فيما تؤكد الشركة أنها تواجه مشكلات بسبب صعوبة تنفيذ أعمال الصيانة، إضافة إلى تعرض منشآتها لـ«اعتداءات»، وقد ناشدت في بيانات سابقة، الأجهزة المعنية بالتدخل لحماية المحطات.

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