النيابة العامة المصرية تحيل 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة

أحالت النيابة العامة المصرية أحد عشر متهما بينهم أربعة ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بتهمة التخابر مع تنظيم داعش ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وأمر النائب العام بحسب صحيفة الأهرام المصرية بسرعة ضبط المتهمين الليبيين الهاربين واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتروبول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية موضحة أنها ضبطت أحد عناصر العصابة وهو مصري الجنسية، حيث أقر بخطف أربعة عشر مصريا كانوا يعملون في بداية عام ألفين وسبعة عشر بالتنسيق مع العناصر الليبية.

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