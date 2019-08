الجيش يعلن تخريج 1500 جندي

أعلن اللواء أحمد المسماري، تخريج نحو 1500 جندي جرى تدريبهم بمراكز التدريب العسكري الأساسية وتوزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد.

وقال المسماري ، ” اليوم وبمقر ثانوية ضباط الصف بمدينة بنغازي تم تخريج الدفعة التاسعة من مراكز التدريب العسكري الأساسي، وهي مركز تدريب طبرق والبيضاء والمرج والأبيار وسلوق ومركز تدريب براك الشاطئ ومركز تدريب سبها”

وأضاف أن “عدد الخريجين بلغ 1500 خريج، وتم توزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد”.

