أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر أوامره للقوات الجوية لحماية المدنيين في مدينة مرزق.

وفي مؤتمر صحفي استثنائي عقده اليوم الاثنين في بنغازي، قال المسماري أن القنوات الإخوانية المضللة تنشر أخبار مغلوطة باستهداف الجيش لمنازل المدنيين في مرزق.

وأوضح المسماري أن حسن موسى هو من قاد الهجوم على مرزق للتشويش على تقدمات الجيش في طرابلس من خلال هجوم من ثلاثة محاور بالدبابات.

وقال المسماري أن حسن موسى يقود مشروعا إخوانيا في الجنوب ولكن القوات المسلحة العربية الليبية جاهزة لردعه، مشيرا إلى ان القوات الجوية قامت بعمليات استطلاع من أبولجيم حتى الحدود التونسية.

وأكد المسماري أن سلاح الجو قام بتدمير عدة طائرات مسيرة وآليات في مطار النموة، وكذلك تم القضاء على الإرهابي علي الزندلي التابع لتنظيم القاعدة المشارك في الهجوم على الهلال النفطي الواقعة بمنطقة خليج سرت.

وأوضح المسماري أن الاشتباكات لا تزال تدور رحاها في كافة محاور في طرابلس المختلفة مشيرا إلى أن القوات الجوية تستطلع مساحات واسعة وتستهف تمركزات العدو.

وقال المسماري أن القيادة العامة للقوات المسلحة تطمئن كافة أسر الشهداء بتمكينهم من أداء فريضة الحج حتى للمواسم القادمة.

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