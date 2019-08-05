ماذا تعرف عن جزيرة كرسة؟

أخبار ليبيا24

جزيرة كرسة , يعتقد أنها جزيرة أفروديسياس التي ذكرها هيردوت ( 484 ق.م – 425 ق.م ) في الكتاب الثالث.

ويقول هيرودوت – بحسب المنظمة الليبية للتراث عبر حسابها الرسمي على فيسبوك – إن أراضى قبيلة الجليجاماي تلى قبيلة الإدروماخيداي مباشرة وتمتد نحو الشرق حتى جزيرة إفروديسياس (جزيرة كرسة) إلى الغرب من مدينة درنة الحالية.

ويشير هيرودوت إلى أن أرض السيلفيوم تبدأ من أرض هذه القبيلة وحتى مدخل خليج سرت.

لقد اختفى اسم هذه القبيلة عند كل الكّتاب اللاحقين ويبدوا أنها لم تكن من القبائل الكبرى ولذلك غفل عن ذكرها هؤلاء الكّتاب.

وأتى اسم الجزيرة القديم أفروديسياس من أسم آلهة الحب لدى الإغريق ” أفروديت “.

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