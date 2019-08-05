مدير أمن بنغازي يشدد على أعضاء قسم النجدة بضرورة توفير أجواء آمنة للمواطن

بنغازي 05 أغسطس 2019 (وال) – شدد مدير أمن بنغـازي عميد عادل عبد العزيز على أعضاء قسم شرطة النجدة بضرورة توفير أجواء آمنة للمواطنين.

ونبه مدير أمن بنغازي – خلال الجمع الصباحي الذي أقيم صباح اليوم الإثنين بحضور رئيس قسم شرطة النجدة المُكلف – على ضرورة تنفيذ خطة انتشار الدوريات وفقا للخطة الأمنية المعدة.

وأكد عميد عادل عبد العزيز على تحقيق الوجود الأمنى ووجود عناصر الشرطة في المفترقات والميادين والشوارع والتشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية، حيال المخالفين للقانون.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات مدير الأمن باستنفار كافة الجهود الأمنية لتوفير المناخ المناسب، بناءً على الخطة الأمنية، لتحقيق أعلى معدلات تأمين التي من أهم محاورها تحقيق الراحة والاطمئنان للمواطنين. ( وال – بنغازي) ع ع

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