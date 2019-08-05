خارجية النواب تستنكر أفعال أحد الدبلوماسيين الليبيين في الخارج

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب أفعال أحد الدبلوماسيين الليبيين في الخارج معتبرة إياها مخالفة للأخلاقيات والآداب العامة ومنتهكة لواجبات العمل الدبلوماسي والتزاماته وأنها تسيء لسمعة الدولة الليبية وتستوجب المسؤولية التأديبية.

وشددت اللجنة في بيان لها على أن استمرار هذا الدبلوماسي في منصبه دون محاسبة هو دليل على الفوضى وغياب آليات محاسبة الدبلوماسيين والحرص على المصلحة العامة.

وأشارت لجنة الخارجية إلى أن تدني مستوى الدبلوماسيين بصفة عامة هو نتيجة لغياب الرقابة البرلمانية على أعمال وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التي تتبعها بالخارج وتعيين البلوماسيين في مناصبهم بشكل عشوائي بالمخالفة للقانون والاعراف الدبلوماسية ودون اعتماد مجلس النواب وهو نتيجة للاتفاق السياسي الذي أفرز حكومة غير دستورية لم تنل ثقة البرلمان حتى الآن بحسب البيان.

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