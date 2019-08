“اتصالات المؤقتة” تعلن عودة خدمة الاتصالات لوضعها الطبيعي

أعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة عودة خدمات الاتصالات لوضعها الطبيعي بعد رصد أسباب ومناطق الخلل.

وقال مكتب الإعلام بالشركة العامة للاتصالات إن الأسباب التي أدت لانقطاع الاتصالات في شرق البلاد تمثلت في خروج محطة كهرباء الخمس عن الخدمة، وقطع كابل الألياف البصرية الرابط بين إجدابيا والمقرون .

وأضاف المكتب، أنه ومع عودة محطة الخمس إلى العمل فقد عادت الاتصالات ولكنها كانت دون الكفاءة المطلوبة.

