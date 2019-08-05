الجيش الوطني يحتفل بتخريج دفعة ضباط صف جديدة

احتفل الجيش الوطني بتخريج دفعة جديدة من ضباط الصف في مدينة بنغازي، وسط حضور لقيادات عسكرية في الجيش الوطني.

وأعلنت مدرسة ضباط الصف بمدينة بنغازي، تخريج الدفعة التاسعة من مراكز التدريب العسكري الأساسي، وذلك تزامنا مع التحركات العسكرية للجيش الوطني بالمنطقة الغربية.

وتضم الدفعة 1500 متدرب جاؤوا من مركز تدريب طبرق والبيضاء والمرج والأبيار وسلوق ومركز تدريب براك الشاطئ ومركز تدريب سبها، أي من مختلف المدن، وهو ما يختزل مفهوم المؤسسة العسكرية في ليبيا، والتي تحتضن كل أبنائها لحماية أرضها وأهلها.

ومع اكتمال تخريج الدفعة، يُصبح عدد الجنود المتخرجين الجدد والذين تخرجوا قبل فترة، أكثر من 2500 خرّيج، تعمل المؤسسة العسكرية لتوزيعهم على الوحدات العسكرية بالمناطق والمدن.

ضخّ الدماء الجديدة والشابة بالمؤسسة العسكرية، تأتي ضمن الجهود التي تعمل عليها القيادة العامة للجيش الوطني، لتكوين القوة العسكرية الضاربة، لكل من يعتقد أو يُروّج، أن ليبيا لا تملك قوة عسكرية منضبطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية