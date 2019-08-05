الوطنية للنفط تعلن استكمال صيانة حقل البوري 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إكمال أعمال إصلاح وصيانة حقل البوري البحري النفطي الذي ينتج نحو 30 ألف برميل يوميا.

واشتملت أعمال الصيانة على صيانة المنصتين 3 و4 وإصلاح الصمامات ذات الضغط العالي وتحديث خطوط الأنابيب، وصيانة الآبار، وتركيب منظومة جديدة لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي.

ويقع حقل البوري قبالة ساحل المنطقة الغربية حيث تُشغّله شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية وإيني الإيطالية.

يُشار إلى أن حقل البوري هو أول حقل بحري يتم تطويره قبالة سواحل ليبيا، حيث انطلقت عمليات الإنتاج داخله عام 1988، وجرى اكتشافه عام 1976.

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