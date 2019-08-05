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«المصرف المركزي» يحدد ضوابط صرف منحة أرباب الأسر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المصرف المركزي ضوابط صرف منحة أرباب الأسر، التي تشمل بيع 500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر، بدءًا من 20 أغسطس المقبل.

وأوضح المصرف، في بيان اليوم، أن الضوابط اشترطت على رب الأسرة عند تقديم طلب الحصول على المخصصات، أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني لدي شركتي ليبيانا أو المدار.

«المركزي» يحدد موعد صرف منحة أرباب الأسر

وعن أرباب الأسر الراغبين في الانتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ مخصصاتهم، قال المصرف إنه ستصدر بشأنهم ضوابط لاحقًا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • Iبالنسبة للاعتمادات البنكية الخاصة بالاستيرادات الخارجة عن القانون والي استنزفت الميزانيات في البنوك … هل راقبتوهم …؟!!! !
    وبالنسبة للقروض لمشاريع ممولة من البنك المركزي من مناطق اخرى غير طرابلس – هل تم اعادة القروض للبنوك ..؟!!!
    انتم ركزتوا على المنحة هاذي الي تساعد في المواطن الي قاعد بين سندان الغلاء المعيشة والعلاج – ومطرقة الحرب والتدخلات من جميع المناطق – وخليتوا اصحاب التشاركيات والشركات الخاصة الي أرباحهم بالزائد ويعرضوا في خسائرهم من ايرادات النفط – من بيحاسبهم . هؤلاء .. ؟؟؟؟
    والا جي الكيد والهم هالمواطن الي معندناش الا المعاش ومعاش الضمان بس … سبحان الله – عالاقل ديروا استثناء للناس الي معندهاش الا مصدر دخل واحد

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