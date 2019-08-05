«المصرف المركزي» يحدد ضوابط صرف منحة أرباب الأسر

أعلن المصرف المركزي ضوابط صرف منحة أرباب الأسر، التي تشمل بيع 500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر، بدءًا من 20 أغسطس المقبل.

وأوضح المصرف، في بيان اليوم، أن الضوابط اشترطت على رب الأسرة عند تقديم طلب الحصول على المخصصات، أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني لدي شركتي ليبيانا أو المدار.

«المركزي» يحدد موعد صرف منحة أرباب الأسر

وعن أرباب الأسر الراغبين في الانتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ مخصصاتهم، قال المصرف إنه ستصدر بشأنهم ضوابط لاحقًا.

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