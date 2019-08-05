«تسييري أجدابيا» يشرع في رصف عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالبلدية

أعلن المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، اليوم الاثنين، عن البدء في تنفيذ مشاريع رصف لعدد من الطرق الرئيسية والفرعية في البلدية بعد تخصيص «ميزانية مستعجلة» لهذه المشاريع من قبل الحكومة الموقتة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية أجدابيا إن «البلدية باشرت في تنفيذ أعمال رصف 23 شارعًا انطلاقًا من الشارع المجاور لشركة الكهرباء إلى مسجد رياض الصالحين ومن محطة وقود بوحلفاية وشارع القلوز وشارع القابل لمدرسة الأندلس إلى الدائري الجنوبي ورصف طريق المؤدي إلى سوق السيارات وشارع الاستخبارات في حي شعبية أطلس والشارع الرابط الطريق الدائري وغرب نادي الوفاق وشارع طريق بنغازي من الجزيرة الشرقية إلى الجزيرة الواقعة وسط المدينة وطريق الإمام سحنون إلى جزيرة جالو وشارع طرابلس الداخلي وشارع انتلات من مفترق العابدية إلى جزيرة طبرق وشارع حي دمشق عند مفترق ارحومة وشارع مصراتة والخياطين وعند الفندق البلدي والشارع الخدمي المجاور للمحكمة إلى مفترق شارع القضائية».

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية أجدابيا أن أعمال الرصف تنفذها «عدد من الشركات المحلية التي لن تستلم مخصصاتها إلا بعد تجاوز نسبة الإنجاز 5٪ كما هو متفق عليه مع الحكومة الموقتة».

وأضاف أن أعمال الرصف «تأتي من أجل حل مشكلة المختنقات المرورية التي تعاني منها مدينة أجدابيا نظرًا لتهالك البنية التحتية فيها منذ سنوات طويلة، وللمساهمة في تخفيف الازدحام وسط المدينة»، مشيرًا إلى أن الشوارع الرئيسية سيجري تركيب الإنارة اللازمة لها.

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