المسماري : يكشف تفاصيل آخر الأحداث العسكرية في طرابلس ومرزق

بنغازي 05 أغسطس 2019 (وال) – قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري إن القائد العام المشير خليفة أبو القاسم حفتر أصدر أوامره للقوات الجوية لحماية المدنيين في مدينة مرزق.

المساري أوضح خلال مؤتمر صحفي استثنائي اليوم الإثنين من بنغازي أن القنوات الإخوانية المضللة تنشر أخبار مغلوطة باستهداف القوات المسلحة لمنازل المدنيين في مرزق من قبيلة التابو .

ولفت إلى أن أن الإرهابي المدعو “حسن موسى” هو من قاد الهجوم على مرزق للتشويش على تقدمات القوات المسلحة في طرابلس من خلال هجوم من ثلاثة محاور بالدبابات.

وقال المسماري إن الإرهابي حسن موسى يقود مشروعًا إخوانيا في الجنوب ولكن القوات المسلحة العربية الليبية جاهزة لردعه، مشيرا إلى ان القوات الجوية قامت بعمليات استطلاع من أبولجيم حتى الحدود التونسية.

وأكد المسماري أن سلاح الجو قام بتدمير عدة طائرات مسيرة وآليات في مطار النموة، وكذلك تم القضاء على الإرهابي “علي الزندلي” التابع لتنظيم القاعدة “الإرهابي” المشارك في الهجوم على الهلال النفطي الواقعة بمنطقة خليج سرت.

وأوضح الناطق الرسمي أن الاشتباكات لا تزال تدور رحاها في كافة محاور في طرابلس المختلفة، مشيرا إلى أن القوات الجوية تستطلع مساحات واسعة وتستهدف تمركزات العدو.

وقال المسماري أن القيادة العامة للقوات المسلحة تطمئن كافة أسر الشهداء بتمكينهم من أداء فريضة الحج حتى للمواسم القادمة.

وتحدث المسماري عن أسر الشهداء مؤكدًا انه تم نقل أغلب حجاج القيادة العامة للجيش للأراضي المقدسة والبالغ عددهم 1750 حاج على نفقة القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت ينوي تسفير كافة أسر الشهداء لأداء فريضة الحج لكن هذا هو العدد الذي سمح به وهو يشكل 40% من أسر الشهداء، موضحا أن العدد المتبقي سيؤجل إلى العامين القادمين.

ولفت الناطق الرسمي إلى أن هيئة رعاية أسر الشهداء والجرحى قامت بالتنسيق مع هيئة الإمداد والتموين بالقيادة العامة بتوزيع سلع تموينية على كافة أسر الشهداء بمناسبة عيد الأضحى وكذلك مبلغ مالي مقابل أضحية لكل أسر الشهداء المسجلين بالقيادة العامة. (وال – بنغازي) ع ع

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