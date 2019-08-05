اخبار ليبيا الان عاجل

رئيس الاستخبارات العسكرية “مختفي” ولا معلومات عنه

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أكثر من أسبوع على اقتياد مجموعة مسلحة لم تعرف تبعيتها بعد، للواء رمضان عطية الله البرعصي من محل إقامته بمدينة بنغازي، لم ترد حتى الساعة أي معلومات عن مصيره وسبب اختفائه، وما إذا كان قد تم التحفظ عليه لدى جهة معلومة أم لا.

وقالت مصادر أمنية لـ 218 إن اللواء البرعصي كان يمارس عمله بصفة طبيعية حتى يوم الإثنين الماضي الذي فوجئ فيه بعناصر مسلحة اقتادته من أمام محل إقامته بمدينة بنغازي.

وكان اللواء رمضان البرعصي، قد كلف مطلع فبراير من العام الحالي برئاسة دائرة الاستخبارات العسكرية، كما سبق له أن كُلف بمهام الحاكم العسكري للجنوب، والمفتش العام للجيش الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك