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بعيرة: سلامة يمر بتجربة مارتن غريفيث

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شبّه عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة ما يحدث الآن للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إشارة إلى تقارب المشهد في كلا البلدين.

وأضاف بعيرة في حديث لـ 218NEWS عبر برنامج LIVE  الاثنين أن سلامة ارتكب بعض الأخطاء منذ دخوله إلى ليبيا منها أنه حاول إرضاء جميع الأطراف وإرضاء الجميع غاية لا تدرك.

وأشار إلى أن الخطأ الرئيس الذي وقع فيه سلامة هو إهماله مجلس النواب، إضافة إلى أن إحاطته الأخيرة التي أثارت ردود فعل سلبية في ليبيا خاصة في المنطقة الغربية، الأمر الذي نتج عنه إغلاق أجواء مطار زوارة أمام البعثة الأممية، مبينا أن وضع سلامة خطر للغاية وقد لا يستطيع إنجاز مهامه طالما هناك عداء له من أحد الأطراف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • اثبت انك فعلا بعيرة بمخ حمار فسلامة هو من سلم المليشيات الارهابية مفاتيح السلطة دون وجه حق ودون الحصول على ثقة مجلس النواب وهو شريك فى الارهاب مهما حاول ان يفعل والمركب يغرق بالارهابيين والشمس تغرب فهو مثل فرعون قال وهو يغرق آمنت برب موسى وهارون ولم يقبل هذا الايمان كذلك لن يرضى احد عن سلامة فهو مثل حكم اجنبى مرتشى احتسب لفريق 3 اهداف من تسلل وضربتى جزاء وعندما احتسب ضربة جزاء صحيحة للفريق الاخر وتغاضى عن خمس اهداف احتج الفريق المستفيد منهم على هذا وهدد بقتله مع ان النتيجة لازالت فى ثالحه ولو حكم بحياد لكانت النتيجة خمسة مقابل لاشئ للفريق المظلوم مش هكى وتلا ايه بابعيرة

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