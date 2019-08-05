الرياني: بدء تدفق الكهرباء لمحطة الجنوب وأخرى بمصراتة

أكد مساعد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمود الرياني الانتهاء من تغذية إحدى محطات مصراتة بقدرة 350 ميغاوات وأن العمل جار على تغذية محطة الجنوب بقدرة 120 ميغاوات.

وأضاف الرياني في حديث لـ 218news عبر برنامج LIVE الاثنين أن الشركة وضعت جداول لعملية طرح أحمال لكافة المناطق غير أن رفض بعض المناطق تسبب في انهيار الشبكة في اليومين الماضيين.

وناشد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء كافة المواطنين ومديريات الأمن بالمناطق بالعمل على حماية محطات توليد الكهرباء من التعدي حتى لا تتكرر عملية انهيار الشبكة وعودة الإظلام التام من جديد.

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