مع اقتراب العيد.. شحنات أغنام كبيرة تصل موانئ ليبيا

تواصل الموانئ الليبية استقبال السفن لغرض إكمال مقتضيات العيد والتجهيز له، حيث رست على ميناء الخمس سفينة “بلو مون” التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية وتحديدا على الرصيف رقم (6) وعلى متنها 4200 رأس من الأغنام المستوردة بالإضافة إلى 373 رأسا من العجول وكذلك أكثر من 5500 رأس من العجول محملة على سفينة دلال.

ميناء طرابلس أيضا كان على موعد مع السفينة فريدوم المحملة بأكثر من 9 آلاف و500 رأس من الأغنام، إضافة إلى شحنة أخرى تُقدّر بـ5 آلاف و200 رأس محملة بالسفينة “سها كوين تو”.

واستقبل ميناء بنغازي عدداً من السفن المحملة بالأغنام حيث حطت على رصيف الميناء رقم ثمانية (8) السفينة “آين كان” محملة بـ7 آلاف و625 رأسا من الغنم المستورد إضافة إلى سفينة فيكتوري وعلى متنها 26500 رأس من الأغنام و105 رؤوس من العجول لتلحق بها السفينة برونا التي أفرغت حمولتها من الأغنام والبالغة 5370 رأسا.

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